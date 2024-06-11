Корнаухов назвал фаворита Евро-2024

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы - 2024.

«Франция - один из самых главных фаворитов чемпионата. Это команда, которая заточена на результат и очень прагматична. Дешам - великий тренер», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евро-2024 пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции попала в квартет D, где встретится с национальными командами Нидерландов, Австрии и Польши. Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии.