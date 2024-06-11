Грилиш решил, где проведёт летний отпуск во время Евро-2024

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который не попал в финальную заявку сборной Англии на чемпионат Европы – 2024, отправился в Дубай, где проведет свой отпуск. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

В минувшем сезоне футболист провел за «горожан» 36 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трудовой договор с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии попала в группу С, где ей будут противостоять национальные команды Дании, Сербии и Словении.