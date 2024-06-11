Бут назвал трёх главных фаворитов Евро-2024

Экс-футболист «Боруссии» (Дортмунд) Владимир Бут рассказал, какие сборные считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Основные фавориты - англичане, французы и немцы. Больше шансов на чемпионство, наверное, у немцев. Конечно, я планирую смотреть чемпионат Европы», - передает слова Бута Metaratings.ru.

Чемпионат Европы пройдет на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие на групповой стадии первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в плей-офф престижного турнира.