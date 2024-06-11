Капелло оценил шансы Италии на чемпионате Европы - 2024

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мыслями насчет готовности национальной команды Италии к чемпионату Европы – 2024.
«Может ли Италия победить на турнире? Спаллетти хорошо преодолел отборочный раунд, он донес свои идеи до игроков. Если футболисты объединятся с тренером, то можно будет помечтать о чем-то большом», - передает слова итальянского специалиста Football-Italia.
Чемпионат Европы пройдет в период с 14 июня по 14 июля. «Скуадра адзурра» попала в одну группу с национальными командами Испании, Хорватии и Албании. Стоит отметить, что Италия является действующим победителем турнира.
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