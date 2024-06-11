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Чемпионат Европы по футболу 2024

В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024

11 Июня 2024 • 08:18 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Я считаю сборную Германии одним из главных фаворитов турнира. Также никогда не стоит недооценивать Испанию. Еще есть сборные Бельгии, Хорватии, Нидерландов. Но Германия, Франция, Англия и Португалия являются главными фаворитами Евро», - передает слова руководителя DPA.

Чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Напомним, что действующим победителем турнира является команда Италии, которая в финале Евро-2020 переиграла Англию в серии пенальти.

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Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции УЕФА Александер Чеферин ещё теги
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