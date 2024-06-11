В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024

«Я считаю сборную Германии одним из главных фаворитов турнира. Также никогда не стоит недооценивать Испанию. Еще есть сборные Бельгии, Хорватии, Нидерландов. Но Германия, Франция, Англия и Португалия являются главными фаворитами Евро», - передает слова руководителя DPA.