Звезда сборной Нидерландов не сыграет на Евро-2024

Хавбек каталонской «Барселоны» Френки де Йонг заявил о том, что не сможет принять участия в чемпионате Европы – 2024 из-за повреждения.
«Я очень огорчен, ведь не смогу сыграть на Евро. Мы сделали все, что было в наших силах, но лодыжке нужно больше времени для восстановления. Теперь я буду вместе с нашими болельщиками поддерживать команду. Вперед, парни», - оставил сообщение звездный полузащитник в социальных сетях.
На чемпионате Европы сборная Нидерландов сыграет в одной группе с национальными командами Франции, Австрии и Польши. Престижный турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
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