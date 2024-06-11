Звезда сборной Нидерландов не сыграет на Евро-2024

«Я очень огорчен, ведь не смогу сыграть на Евро. Мы сделали все, что было в наших силах, но лодыжке нужно больше времени для восстановления. Теперь я буду вместе с нашими болельщиками поддерживать команду. Вперед, парни», - оставил сообщение звездный полузащитник в социальных сетях.