Тедеско назвал пять сборных, которые могут выиграть Евро-2024

Рулевой национальной команды Бельгии Доменико Тедеско рассказал, какие сборные считает фаворитами предстоящего чемпионата Европы – 2024.
«Франция хорошо показала себя в квалификации, также была в порядке Португалия. Англия, Испания, а также Германия тоже будут в числе главных фаворитов на победу», - передает слова специалиста портал Goal.com.
Сборная Бельгии сыграет на чемпионате Европы в квартете Е. Соперниками подопечных Тедеско будут сборные Украины, Румынии и Словакии. Престижный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля на футбольных полях Германии.
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