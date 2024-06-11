Саутгейт оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

«Сборная Англии демонстрирует стабильный футбол на протяжении пяти-шести лет. Мы входим в топ-5 лучших команд мира, ведь регулярного показываем хорошие результаты. Эта команда была в шаге от титула чемпиона Европы. Мы знаем, что способны на все», - передает слова специалист пресс-служба УЕФА.