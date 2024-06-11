Саутгейт оценил шансы Англии выиграть Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался относительно шансов свой команды победить на чемпионате Европы – 2024.
«Сборная Англии демонстрирует стабильный футбол на протяжении пяти-шести лет. Мы входим в топ-5 лучших команд мира, ведь регулярного показываем хорошие результаты. Эта команда была в шаге от титула чемпиона Европы. Мы знаем, что способны на все», - передает слова специалист пресс-служба УЕФА.
Чемпионат Европы пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии попала в группу С, где ее соперниками будут национальные команды Дании, Словении и Сербии.
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