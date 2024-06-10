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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Польши на 90-й минуте вырвала победу над командой Турции

10 Июня 2024 • 23:51 Комментировать
Польша
2:1
Турция
окончен

Сборная Польши выиграла ещё один товарищеский матч перед чемпионатом Европы. В Варшаву пожаловала команда Турции, которая имела все шансы на успех, но при тотальном перевесе в количестве ударов умудрилась проиграть. В дебюте Роберт Левандовски зацепился за мяч в штрафной и отыграл под удар Каролю Свидерски, который перебросил голкипера - 1:0. Мухаммед Актюркоглу ответил рейдом в штрафную, но его удар парирован. В последние 15 минут команды наконец-то заиграли по-настоящему. Барыш Йылмаз метко с разворота из-под защитника пробил после поперечного паса в штрафной - 1:1. Тут же грубая ошибка польского вратаря, и Йылмаз не попал по пустым воротам - перекладина. На 90-й минуте Никола Залевски сотворил футбольное чудо - обыграл трех защитников и был точен - 2:1.

Протокол игры  
Польша2:1Турция
(1:0) Свидерски Кароль12'  
  77'Йылмаз Барыш (1:1)
(2:1) Залевски Никола90'  
Щесны ВойцехБеднарек ЯнДавидович Павел 46' (Саламон Бартош ( 46') Кивёр ЯкубФранковски ПшемыславПётровски Якуб 46' (Модер Якуб ( 46') Слиш Бартош 78' (Шиманьски Дамиан ( 78') Зелиньски Пётр 46' (Шиманьски Себастьян ( 46') Залевски НиколаСвидерски Кароль 19' (Пёнтек Кшиштоф ( 19') Левандовски Роберт 32' (Урбаньски Кацпер ( 32')
Запасные: Валюкевич СебастьянРоманчук ТарасБерешиньски БартошСкорупски ЛукашГросицки КамилБулка МарцинБукса АдамСкораш МихалПухач Тымотеуш
Гюнок МертАйхан Кан 61' (Демирал Мерих ( 61') Акайдин СаметБардакчи АбдулкеримМюлдюр МертЧалханоглу Хакан 71' (Йылдыз Кенан ( 71') Эзкан Салих 61' (Йокушлу Окай ( 61') Кавечи Ирфан 46' (Йылмаз Барыш ( 46') Кекчю ОркунАктюркоглу Мухаммед 82' (Тосун Дженк ( 82') Киличсой Семих 46' (Гюлер Арда ( 46')
Запасные: Юксек ИсмаилОзчан ЯсинЧакыр УгурджанКадыоглу ФердиАкгюн ЮнусЙылдырым БертугБайиндыр АлтайЯзыджи Юсуф
10 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Сборная Турции

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Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Польша — Турция — 10 июня 2024
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