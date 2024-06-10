Сборная Польши на 90-й минуте вырвала победу над командой Турции

Сборная Польши выиграла ещё один товарищеский матч перед чемпионатом Европы. В Варшаву пожаловала команда Турции, которая имела все шансы на успех, но при тотальном перевесе в количестве ударов умудрилась проиграть. В дебюте Роберт Левандовски зацепился за мяч в штрафной и отыграл под удар Каролю Свидерски, который перебросил голкипера - 1:0. Мухаммед Актюркоглу ответил рейдом в штрафную, но его удар парирован. В последние 15 минут команды наконец-то заиграли по-настоящему. Барыш Йылмаз метко с разворота из-под защитника пробил после поперечного паса в штрафной - 1:1. Тут же грубая ошибка польского вратаря, и Йылмаз не попал по пустым воротам - перекладина. На 90-й минуте Никола Залевски сотворил футбольное чудо - обыграл трех защитников и был точен - 2:1.