Сборная Нидерландов сокрушила оборону исландцев

Сборная Нидерландов сыграла контрольный матч против соперников из Исландии и уверенно победила. В первой четверти Мемфис Депай опасно бил под перекладину - парировано. Позже он же в падении через себя едва не попал в правый угол. Йоэй Веерман с левого угла штрафной сыграл на дальнюю штангу, Дензел Дюмфрис головой отпасовал на партнера, и Хави Симонс в упор не мог промахнуться. Коди Гакпо от левого угла вратарской сыграл назад на Депая, а тот запорол свой шанс - мимо. До перерыва Гакпо и сам атаковал - небольшой промах. Также Депай под углом вывалился на голкипера, и тот парировал удар ногой. Еще попытка Мемфиса - рикошет и промах.

Оборона сборной Исландии провалилась еще раз после перерыва, угловой, ряд передач у ворот, и Виргил ван Дейк с нескольких метров забил. Стефан-Тейтюр Тордарсон ответил выстрелом метров с 30 в штангу. Дониэлл Мален убежал один на один с вратарем и сделал счет разгромным. Тут же Депай замкнул прострел с правого фланга, но был фол, гола нет. На 90-й минуте Мален проник в штрафную слева и вложил мяч в ногу Ваута Вегхорста - 4:0.