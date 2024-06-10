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Сборная Нидерландов сокрушила оборону исландцев

10 Июня 2024 • 23:43 Комментировать
Нидерланды
4:0
Исландия
окончен

Сборная Нидерландов сыграла контрольный матч против соперников из Исландии и уверенно победила. В первой четверти Мемфис Депай опасно бил под перекладину - парировано. Позже он же в падении через себя едва не попал в правый угол. Йоэй Веерман с левого угла штрафной сыграл на дальнюю штангу, Дензел Дюмфрис головой отпасовал на партнера, и Хави Симонс в упор не мог промахнуться. Коди Гакпо от левого угла вратарской сыграл назад на Депая, а тот запорол свой шанс - мимо. До перерыва Гакпо и сам атаковал - небольшой промах. Также Депай под углом вывалился на голкипера, и тот парировал удар ногой. Еще попытка Мемфиса - рикошет и промах.

Оборона сборной Исландии провалилась еще раз после перерыва, угловой, ряд передач у ворот, и Виргил ван Дейк с нескольких метров забил. Стефан-Тейтюр Тордарсон ответил выстрелом метров с 30 в штангу. Дониэлл Мален убежал один на один с вратарем и сделал счет разгромным. Тут же Депай замкнул прострел с правого фланга, но был фол, гола нет. На 90-й минуте Мален проник в штрафную слева и вложил мяч в ногу Ваута Вегхорста - 4:0.

Протокол игры  
Нидерланды4:0Исландия
(1:0) Симонс Хави23'  
(2:0) Ван Дейк Виргил49'  
(3:0) Мален Дониэлл79'  
(4:0) Вегхорст Ваут90'  
Вербрюгген БартДюмфрис Дензел 76' (Гертрейда Лютсхарел ( 76') Де Врей СтефанВан Дейк ВиргилАке Натан 66' (Вейналдум Джорджиньо ( 66') Рейндерс ТиджаниСхаутен Йерди 66' (Ван де Вен Микки ( 66') Веерман ЙоэйСимонс Хави 76' (Мален Дониэлл ( 76') Депай Мемфис 84' (Вегхорст Ваут ( 84') Гакпо Коди 76' (Фримпонг Жереми ( 76')
Запасные: Флеккен МаркБробби БрайанКопмейнерс ТëнБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенБлинд ДэйлиГравенберх Райан
Вальдимарссон Хакон-РабнБьярксон Бьярки СтейннФридрикссон Вальгейр-ЛюнддальИнгасон Сверрир 84' (Бьярнасон Бриньяр Инги ( 84') Финнссон КольбейнТраустасон Арнор 46' (Тордарсон Стефан-Тейтюр ( 46') Харальдссон Хакон-Арнар 84' (Хлинссон Кристиан ( 84') Гудмундссон ЙоханнАндерсон Микаэль 62' (Йоханнессон Исак-Бергманн ( 62') Гудьонсен АндриТорстейнссон Йон 62' (Сигурдссон Арнор ( 62')
Запасные: Олафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсГуннарссон ПатрикГретарссон ДаниэльТомассон ЛогиТораринссон ГудмундурМагнуссон Сайвар-Атли
10 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Исландии сборная Нидерландов

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