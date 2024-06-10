Сане надеется на победу сборной Германии на Евро-2024

Лерой Сане, игрок национальной сборной Германии, с нетерпением ждёт старта чемпионата Европы-2024.

- Я с большим ожиданием жду предстоящий турнир, который будет домашним для нас. В карьере футболиста такое может случиться лишь один раз. В футболе всё происходит очень быстро. Когда ты проигрываешь, то всё очень плохо, но когда одерживаешь победу, то всё замечательно. Так всегда. Наш тренер заботится о том, чтобы в команде была хорошая атмосфера и чтобы мы лучше ладили друг с другом на поле. Предстоящий Евро может дать особый импульс нашим фанатам, что, надеюсь, приведёт нас к победе, - цитирует футболиста «Баварии» GQ Sports.

Напомним, Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля на полях Германии.