Левандовски получил травму в матче за сборную – до игры на Евро шесть дней

Неприятный эпизод в товарищеском матче случился с Робертом Левандовски, форвардом и лидером сборной Польши. «Белые орлы» принимают дома сборную Турции вечером понедельника. На 33-й минуте Роберт получил повреждение и не смог продолжить игру, однако самостоятельно покинул игровое поле.

Напомним, что уже в это воскресенье сборная Польши начнёт свой путь на Евро. Команде Левандовски предстоит встретиться со сборной Нидерландов. Соперниками поляков по группе являются сборные также Франции и Австрии.

Текстовая трансляция матча Польша – Турция проходит в поминутном формате на нашем портале.