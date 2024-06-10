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Чемпионат Европы по футболу 2024

Левандовски получил травму в матче за сборную – до игры на Евро шесть дней

10 Июня 2024 • 23:02 Комментировать

Неприятный эпизод в товарищеском матче случился с Робертом Левандовски, форвардом и лидером сборной Польши. «Белые орлы» принимают дома сборную Турции вечером понедельника. На 33-й минуте Роберт получил повреждение и не смог продолжить игру, однако самостоятельно покинул игровое поле.

Напомним, что уже в это воскресенье сборная Польши начнёт свой путь на Евро. Команде Левандовски предстоит встретиться со сборной Нидерландов. Соперниками поляков по группе являются сборные также Франции и Австрии.

Текстовая трансляция матча Польша – Турция проходит в поминутном формате на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
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