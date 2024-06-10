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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Чехии с пенальти смогла вырвать победу в матче с македонцами

10 Июня 2024 • 21:00 Комментировать
Чехия
2:1
Северная Македония
окончен

За восемь дней до старта на Евро-2024 сборная Чехии провела контрольный матч с командой Северной Македонии и имела ощутимый перевес. Патрик Шик от линии вратарской головой наносил удар под перекладину - парировано. Голкипер гостей не удержал мяч в руках после игры на выходе, Владимир Цоуфал добивал и попал в защитника. Шик добился своего в середине первого тайма, завершив комбинацию, но гол отменен - вне игры.

После перерыва после подачи углового на дальнюю штангу Томаш Соучек заработал пенальти. Шик направил мяч в правый угол, а голкипер не угадал. Гости очень быстро отыгрались - Александар Трайковски обводящим ударом попал в штангу, а Исник Алими в падении головой добавил мяч в сетку - 1:1. Перед финальным свистком Моймир Хитил на ровном месте заработал пенальти. Антонин Барак пробил в правую часть ворот, и кипер снова не угадал - 2:1.

18 июня чехи стартуют на Евро матчем против сборной Португалии.

Протокол игры  
Чехия2:1Северная Македония
(1:0) Шик Патрик60'  
  65'Алими Исник (1:1)
(2:1) Барак Антонин90'  
Штанек ЙиндрихГолеш Томаш 89' (Лингр Ондржей ( 89') Хранак РобинКрейчи Ладислав IIСоучек ТомашЦоуфал Владимир 66' (Журасек Давид ( 66') Гложек Адам 66' (Хитил Моймир ( 66') Провод Лукаш 72' (Хори Томаш ( 72') Доудера ДавидКухта Ян 72' (Барак Антонин ( 72') Шик Патрик 66' (Шулц Павел ( 66')
Запасные: Черв ЛукашВлчек ТомашЧерны ВацлавЯрош ВитезславКоварж МатейВитик МартинЗима ДавидЮрасек Матей
Димитриевски СтолеЗайков Джоко 72' (Серафимов Никола ( 72') Велкоски ДаркоМуслиу ВизарАшковски Стефан 77' (Димоски Боян ( 77') Атанасов ЯниАлими ИсникКостадинов ТихомирАлиоски Эгзиян 90' (Камили Лирим ( 90') Трайковски Александар 77' (Ристовски Милан ( 77') Элмас Эльиф 90' (Ильязовски Ахмед ( 90')
Запасные: Тодороски ТодорМанев ЙованМитровски ДимитарШишковски ДамьянАлексовски ИгорЭлези АгонЧурлинов ДаркоЗдравковски ДаворМиовски БоянИлиев Деян
10 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Сборная Северной Македонии

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