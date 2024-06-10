Сборная Чехии с пенальти смогла вырвать победу в матче с македонцами

За восемь дней до старта на Евро-2024 сборная Чехии провела контрольный матч с командой Северной Македонии и имела ощутимый перевес. Патрик Шик от линии вратарской головой наносил удар под перекладину - парировано. Голкипер гостей не удержал мяч в руках после игры на выходе, Владимир Цоуфал добивал и попал в защитника. Шик добился своего в середине первого тайма, завершив комбинацию, но гол отменен - вне игры.

После перерыва после подачи углового на дальнюю штангу Томаш Соучек заработал пенальти. Шик направил мяч в правый угол, а голкипер не угадал. Гости очень быстро отыгрались - Александар Трайковски обводящим ударом попал в штангу, а Исник Алими в падении головой добавил мяч в сетку - 1:1. Перед финальным свистком Моймир Хитил на ровном месте заработал пенальти. Антонин Барак пробил в правую часть ворот, и кипер снова не угадал - 2:1.

18 июня чехи стартуют на Евро матчем против сборной Португалии.