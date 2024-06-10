Экс-президент «Локомотива» рассказал, кого будет поддерживать на Евро-2024

Николай Наумов, который ранее был президентом «железнодорожников», рассказал, какую национальную команду будет поддерживать на предстоящем Евро-2024.

- Буду особенно внимательно следить за сборной Сербии. У меня в этой стране много знакомых, я часто бываю в Белграде. Вообще я люблю сербов, и мне очень хочется, чтобы их команда добилась хороших результатов, - цитирует экс-президента «Локомотива» Vprognoze.ru.

При этом Наумов отметил, что, по его мнению, сербы не очень хорошо подготовились к чемпионату Европы, однако у них ещё время исправиться и подойти к турниру в хорошей форме.

Напомним, предстоящий Евро пройдёт на полях Германии, турнир начнётся 14 июня, а закончится – 14 июля.