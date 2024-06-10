В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер и нападающий команды Никлас Фюллькруг сцепились на тренировке.

Как стало известно Bild, во время тренировочного занятия Рюдигер грубо подкатился под Фюллькруга, что очень не понравилось форварду. Фюллькруг какое-то время не мог подняться с газона, высказывая в этот момент свои претензии Рюдигеру, сообщает источник. Отмечается, что после того, как нападающий поднялся, он сразу же направился к партнеру, и между игроками произошла стычка.

Напомним, 14 июня сборная Германии проведет первый матч на домашнем Евро-2024. Соперником немцев станет Шотландия. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.