Дмитрий Черышев: «Фаворитом Евро назову сборную Франции»

Дмитрий Черышев, российский футбольный тренер полагает, что у грядущего чемпионата Европы в Германии есть один главный фаворит – и это сборная Франции.

«Крепкая сборная с хорошим подбором игроков, они лидеры. А Мбаппе — один из самых сильных и ярких футболистов, кто может показать себя на турнире», - делится Черышев для телеканала «Матч ТВ».

Также эксперт высказался и о сборной Англии, которую также называют фаворитом турнира.

«Эта сборная окрепла, демонстрирует хороший футбол, но назвать ее фаворитом не могу», - добавил Черышев.

Сборная Франции начнёт свой путь на Евро 17 июня – в этот день «трёхцветным» предстоит сыграть со сборной Австрии.