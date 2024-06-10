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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дмитрий Черышев: «Фаворитом Евро назову сборную Франции»

10 Июня 2024 • 19:40 Комментировать

Дмитрий Черышев, российский футбольный тренер полагает, что у грядущего чемпионата Европы в Германии есть один главный фаворит – и это сборная Франции.

«Крепкая сборная с хорошим подбором игроков, они лидеры. А Мбаппе — один из самых сильных и ярких футболистов, кто может показать себя на турнире», - делится Черышев для телеканала «Матч ТВ».

Также эксперт высказался и о сборной Англии, которую также называют фаворитом турнира.

«Эта сборная окрепла, демонстрирует хороший футбол, но назвать ее фаворитом не могу», - добавил Черышев.

Сборная Франции начнёт свой путь на Евро 17 июня – в этот день «трёхцветным» предстоит сыграть со сборной Австрии.

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