Гранат рассказал, почему на Евро поддержит команды Грузии и Сербии

Владимир Гранат, бывший защитник сборной России высказался о грядущем Евро-2024. Экс-динамовец рассказал, что болеть будет на первенстве за коллективы Грузии и Сербии.

«Эти сборные близки России. У них есть шансы выйти в плей-офф. Для Грузии это вообще большой национальный подъем. Небольшие шансы есть на выход из сложной группы», - говорит Гранат для Sport24.

Сборная Грузии стартует на Евро одной из последних, сыграет кавказская команда в группе F с командами Турции, Португалии и Чехии.

Сербы оказались в непростой группе с соседями по Балканам, словенцами, а также англичанами и датчанами.