Нагучев прокомментирует матч открытия Евро-2024

Назван телекомментатор, который будет работать на матче открытия чемпионата Европы по футболу. Сыграют в нём, напомним, 14 июня в рамках группы А сборные Германии и Шотландии.

Прямой репортаж проведёт Роман Нагучев, сообщает телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция стартует в 21:00.

В субботу, 15 июня «Матч ТВ» покажет ещё две игры первенства Европы – поединок Испании и Хорватии и встречу сборных Италии и Албании. Прокомментируют его соответственно Константин Генич и Станислав Минин.

Напомним, что чемпионат Европы в России покажут два источника – «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр «Окко».