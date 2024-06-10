Ещенко: «Я думаю, что фавориты Евро как всегда одни и те же»

Бывший защитник сборной России, а ныне тренер «Кубани» Андрей Ещенко перед стартом чемпионата Европы по футболу порассуждал о главных фаворитах европейского первенства.

«Я думаю, что фавориты как всегда одни и те же — это Англия, Франция, Германия. У сборных Испании, Хорватии и Италии интересная группа. Одна из этих команд может вылететь уже на групповом этапе», - размышляет Андрей для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в одной группе вместе с испанцами, итальянцами и хорватами выступит ещё и сборная Албании.

Напомним, уже 14 июня стартует долгожданный чемпионат Европы. В первом матче турнира в группе А хозяйка первенства, сборная Германии примет команду Шотландии в матче в Мюнхене.