Хомуха ответил, будет ли следить за чемпионатом Европы – 2024

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием о предстоящем чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Германии.
Хомуха заявил, что постарается следить за турниром по мере возможности.
— Понятно, что все матчи я посмотреть не смогу. Но постараюсь увидеть наиболее важные и интересные встречи, — приводит слова Хомухи Vprognoze.
Старт чемпионата Европы запланирован на 14 июня. Финальный поединок турнира пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.
В матче открытия сборная Германии встретится с командой Шотландии. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.
Напомним, победителем последнего турнира является сборная Италии.
Бан пользователя