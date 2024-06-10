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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хомуха ответил, будет ли следить за чемпионатом Европы – 2024

10 Июня 2024 • 17:47 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием о предстоящем чемпионате Европы – 2024, который пройдёт в Германии.

Хомуха заявил, что постарается следить за турниром по мере возможности.

— Понятно, что все матчи я посмотреть не смогу. Но постараюсь увидеть наиболее важные и интересные встречи, — приводит слова Хомухи Vprognoze.

Старт чемпионата Европы запланирован на 14 июня. Финальный поединок турнира пройдет 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

В матче открытия сборная Германии встретится с командой Шотландии. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.

Напомним, победителем последнего турнира является сборная Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хомуха

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