Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем Евро-2024.
- Насколько пристально планируете следить за Евро?
- Буду следить пристально. Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие-то игры посмотреть.
- Какие сборные вызывают наибольший интерес?
- Не буду оригинальным: Франция и Англия.
- Кого назовете фаворитами этого Евро?
- Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей.
- За какими-то игроками будете следить более пристально?
- Особо нет. Может быть, появятся какие-то новые звезды. Надеюсь, что мы увидим, как раскроются какие-то молодые футболисты, которые в перспективе вырастут в больших игроков. Буду следить за такими ребятами.
- А за теми игроками, кто выступает в РПЛ, интересно будет наблюдать?
- Не факт, что они будут играть в старте. Персонально не буду за них болеть.
- Темные лошадки будут на этом Евро?
- Такие команды всегда появляются на Евро или чемпионатах мира. Может быть, таковыми станут Грузия или Албания.
- Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?
- Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на Евро. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.
- Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии на Евро?
- Ничего он не даст. Это уже другая команда, хотя в составе есть футболисты, которые завоевывали этот титул. Но все уже другое. Прошло четыре года. Сейчас Италия не является фаворитом чемпионата.
- Считаете, что отстоять свой титул итальянцам будет сложно?
- Очень сложно.
Елена Григорьевская
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