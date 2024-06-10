Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем Евро-2024.

- Насколько пристально планируете следить за Евро?

- Буду следить пристально. Постараюсь посмотреть все матчи, которые получится. Можно и в записи какие-то игры посмотреть.

- Какие сборные вызывают наибольший интерес?

- Не буду оригинальным: Франция и Англия.

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Именно эти две сборные, которые я назвал, и будут главными претендентами на трофей.

- За какими-то игроками будете следить более пристально?

- Особо нет. Может быть, появятся какие-то новые звезды. Надеюсь, что мы увидим, как раскроются какие-то молодые футболисты, которые в перспективе вырастут в больших игроков. Буду следить за такими ребятами.

- А за теми игроками, кто выступает в РПЛ, интересно будет наблюдать?

- Не факт, что они будут играть в старте. Персонально не буду за них болеть.

- Темные лошадки будут на этом Евро?

- Такие команды всегда появляются на Евро или чемпионатах мира. Может быть, таковыми станут Грузия или Албания.

- Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?

- Я спокойно отношусь к отсутствию нашей команды на Евро. Мы такое много раз видели и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы.

- Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии на Евро?

- Ничего он не даст. Это уже другая команда, хотя в составе есть футболисты, которые завоевывали этот титул. Но все уже другое. Прошло четыре года. Сейчас Италия не является фаворитом чемпионата.

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- Считаете, что отстоять свой титул итальянцам будет сложно?

- Очень сложно.

Елена Григорьевская