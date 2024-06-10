Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем Евро-2024.

- Насколько пристально планируете следить за Евро?

- Буду следить за Испанией и Голландией и стадией плей-офф, когда будет интрига. Возможно, с четвертьфинала. Практика показывает, что могут выстрелить «темные лошадки», как сборная Марокко или Дания, которая приехала из отпуска вместо Югославии и стала чемпионом. Та же Греция преподнесла сюрприз. Но болеть буду за Испанию и Голландию.

- За футболистами, кто выступает в РПЛ, будете следить?

- Пристально или специально нет. Попадется игра – буду смотреть.

- Кто для вас фаворит Евро?

- Англичане могут выстрелить. Бельгия может собраться, хотя там все ребята возрастные. Но они могут хлопнуть дверью. Это турнир, который проходит здесь и сейчас. Причем он длинный. Помню, были отборочные игры чемпионата мира в 82-м году, когда сборная Италии сыграла три раза вничью в группе и вышла за счет забитого мяча. А потом стала чемпионом. Кто-то может ярко стартовать, а потом его не хватит или наоборот, долго раскачиваться, а затем выстрелить.

- Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии на Евро?

- Трудно сказать. Мне не верится в итальянцев. Больше верю в Испанию, Англию. Франция - тоже сбалансированная сборная. Но насколько она будет единым организмом здесь и сейчас трудно предугадать. Сборная может состоять из звезд, но никак себя не проявить.

- Вам интересен чемпионат Европы без России?

- Мы не всегда попадаем на Евро, но всегда смотрим за развитием футбола: какой стиль у сборных, какая схема рабочая, какие футболисты себя проявляют, в каком направлении движется футбол.

- Есть тренеры, за которыми интересно понаблюдать?

- Скорее смотрю не за персоналиями, а за сборными, которые себя будут проявлять. Тогда и какие-то личности заинтересуют. Любопытно посмотреть, как игроки будут выходить на замены, как тренеры будут реагировать на проигрыши и победы. Есть много интересных ситуаций. Например, с теми же схемами игры: как они работают, за счет чего и кого.

- У вас есть на примете молодые игроки, которых может открыть этот Евро?

- Думаю, многое будет зависеть от того, как играет команда. Если хорошо, то и футболистам проще себя проявить. Если кто-то засветится – тогда можно об этом поговорить.

Елена Григорьевская