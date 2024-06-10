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Чемпионат Европы по футболу 2024

Карпин рассказал, какие сборные будет поддерживать на Евро-2024

10 Июня 2024 • 15:21 Комментировать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, за какими командами он будет следить на предстоящем чемпионате Европы.

Специалист признался, что не собирается внимательно следить за групповой стадией, но будет пристально наблюдать за плей-офф.

«На чьей стороне будут мои симпатии? Скорее всего, Сербия, Испания», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии и начнется уже 14 июня. Сборная Сербии сыграет в группе C вместе с Англией, Данией и Словенией, а испанцы в квартете B сойдутся с командами Албании, Хорватии и Италии.

Ранее Карпин рассказал, кого считает фаворитом предстоящего турнира.

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Валерий Карпин Сборная России Сборная Сербии Сборная Испании ещё теги
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Сегодня, 10 Июня
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