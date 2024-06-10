Карпин выделил главных фаворитов Евро-2024

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о главных фаворитах предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, чемпионат Европы стартует уже 14 июня и продлится до 14 июля. Весь турнир пройдет в десяти городах Германии.

В первом матче сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии.