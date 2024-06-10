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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сможет ли Хвича вывести Грузию в плей-офф Евро-2024

10 Июня 2024 • 13:40 Комментировать

Стартующий через неделю чемпионат Европы – 2024 станет главным футбольным событием на континенте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о шансах одного из новичков континентального первенства – сборной Грузии.

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Впервые в своей новейшей истории, исчисляемой с 1991 года, футболисты Грузии выступят в финальной стадии главного континентального футбольного турнира. Увеличение состава участников до 24 предоставило таким государствам, как Грузия, великолепный шанс – и они им воспользовались. Всего за четыре года футбольная Грузия в середине девяностых годов прошлого века совершила поистине львиный прыжок, переместившись со 156-го места в рейтинге ФИФА в 1994 году на 42-е в 1998 году. Это самое высокое восхождение потомков Кипиани и Метревели в рейтинге международной федерации футбола за всю историю независимой Грузии. Сегодня футболисты горной кавказской страны расположились на 75-й строчке в рейтинге ФИФА.

Запомнит ли Европа танцы Хвичи?

По квалификационному раскладу представитель одной из трех закавказских республик бывшего Союза, безусловно, является аутсайдером. Но на подобных турнирах без неожиданностей не обходится. На Евро-2016, прошедшем во Франции, исландцы влюбили в себя всю футбольную Европу. А танцы с болельщиками по окончании матчей стали популярным послематчевым ритуалом не только в ряде футбольных клубов, но и в остальных популярных видах спорта. Почему бы партнёрам Хвичи не напомнить о кульбитах в исполнении Зазы Джанашии? Или вот сборная Латвии на чемпионате Европы-2004 за 17 минут до финального свистка вела в поединке со сборной Чехии. А ещё ведь была безголевая ничья в поединке со сборной Германии! В активе грузинских футболистов пока только одна победа в поединке с ближайшими соперниками по групповому этапу Евро-2024. Почин сделан. Есть установка развить этот успех. Тем более что четырём из шести команд, занявшим третье место, заказана дорога в 1/8 финала.

Исходя из этого, у Грузии не мало шансов проделать путь из группы, а дальше всё будет зависеть не только от мастерства футболистов, но и мотивации. 

Константин Лицин

Сможет ли сборная Грузии выйти из группы на Евро?
Да, но будет трудно Нет, займёт последнее место в группе
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