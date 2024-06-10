Защитник «Спартака» Бабич назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Центральный защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который пройдет в Германии.
«Фавориты чемпионата для меня - Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Англия и Франция - главные фавориты всего Евро», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
Напомним, что чемпионат Европы – 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии на групповой стадии турнира встретится с национальными командами Дании, Англии и Словении. Действующим чемпионом Европы является Италия.
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