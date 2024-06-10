Защитник «Спартака» Бабич назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024

«Фавориты чемпионата для меня - Англия и Франция. С англичанами у нас в группе будет сложная первая игра, надеюсь, мы хорошо представим нашу страну. Англия и Франция - главные фавориты всего Евро», - передает слова футболиста Metaratings.ru.