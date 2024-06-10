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Чемпионат Европы по футболу 2024

Анчелотти поделился ожиданиями от Евро-2024

10 Июня 2024 • 11:55 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем старте чемпионата Европы – 2024.

«Будет интересно взглянуть, как выступит Германия у себя дома. У них собралась интересная команда. Италия? Мы пропустили смену поколений после триумфа на Евро-2020, поэтому я не могу сказать, чего ждать от команды», - передает слова специалиста Il Giornale.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. В матче открытии хозяева турнира встретятся с Шотландией.

Сборная Италии является действующим победителем турнира. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» одолела Англию в серии пенальти.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Германии Сборная Италии ещё теги
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