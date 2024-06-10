Анчелотти поделился ожиданиями от Евро-2024

«Будет интересно взглянуть, как выступит Германия у себя дома. У них собралась интересная команда. Италия? Мы пропустили смену поколений после триумфа на Евро-2020, поэтому я не могу сказать, чего ждать от команды», - передает слова специалиста Il Giornale.