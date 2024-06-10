Дешам объяснил, почему Мбаппе оказался в запасе сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о малом игровом времени звездного нападающего Килиана Мбаппе в товарищеской встрече с Канадой (0:0). Форвард вышел на поле на 74-й минуте.

«Килиан захотел сыграл 15 минут. Для всех очевидно, что когда Мбаппе выходит на поле, то ситуация меняется. В предыдущем матче он получил удар, из-за которого у него образовалась гематома. Это ограничивало его действия. Килиан получил необходимое лечение, сейчас ему лучше», - передает слова тренера RMC Sport.

Напомним, что в начале июня было объявлено о переходе 25-летнего француза в мадридский «Реал».