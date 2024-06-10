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Чемпионат Европы по футболу 2024

Искусственный интеллект назвал Роналду одним из фаворитов на награду MVP Евро-2024

10 Июня 2024 • 10:53 Комментировать

39-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из трех фаворитов на получение награды самому ценному игроку предстоящего чемпионата Европы – 2024 по версии искусственного интеллекта. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Евро пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии попала в квартет F, где ее соперниками будут национальные команды Грузии, Чехии и Турции.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро-2020 «скуадра адзурра» одержала победу над англичанами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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