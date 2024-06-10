Мората назвал испанского футболиста, способным выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Атлетико» Мадрид и сборной Испании Альваро Мората поделился мнением о том, кто из его соотечественников способен выиграть «Золотой мяч».

«Педри? Он один из наших лучших игроков. Он способен выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Мораты аккаунт Barca Universal в социальных сетях.

21-летний Педри защищает цвета «Барселоны» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 34 игры во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Сборная Испании на Евро-2024 сыграет в группе B против Италии, Албании и Хорватии. Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.