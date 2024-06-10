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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шанс заявить о себе: 7 футболистов, чей ценник может вырасти в разы после Евро-2024

10 Июня 2024 • 09:30 Комментировать

Чемпионат Европы в Германии предоставит шанс не самым именитым игрокам заявить о себе.

В преддверии Евро-2024 многие команды уже огласили заявки, в которых мы видим имена как уже сформировавшихся звёзд, так и тех, кто ещё не зажегся.

Представляем список потенциальных звёзд после окончания чемпионата Европы – 2024. Ранее мы сформировали представление сборных чемпионата Европы-2024.

Армандо Броя (Албания)

Футболист принадлежит «Челси», он провёл крайне неудачную аренду в «Фулхеме», и теперь нуждается в том, что поможет ему дать толчок его карьере. Так как Албания на Евро выступает в качестве чуть ли не главного аутсайдера, 22-летний форвард обязан показать всё, на что способен.

Жоан Бакайоко (Бельгия)

Бельгия входит в новую эру футбольных турниров после ухода лидеров сборной из футбола Эдена Азара и Тоби Алдервейрелда. 21-летний Бакайоко должен стать будущим сборной Бельгии. У него есть шанс заключить контракт с «Ливерпулем», если проявит себя на Евро-2024.

Йосип Шутало (Хорватия)

Шутало и Йошко Гвардиол вместе отвечают за центр обороны национальной команды. Оба футболиста являются воспитанниками загребского «Динамо». У Шутало был сильный сезон, несмотря на отвратную игру «Аякса» в чемпионате Нидерландов. 24-летний защитник может запрыгнуть в топ-5 лучших лиг мира, если вместе с Йошко ему удастся произвести впечатление на себя, на фоне слухов об интересе «Арсенала».

Адам Уортон (Англия)

Не постоянный зритель АПЛ удивится появлению 20-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» в заявке сборной Англии. Но любой, кто видел игру «орлов» в прошлом сезоне понимает, что место Уортона в заявке на Евро абсолютно заслуженно. Его пока не сравнивают с Джудом Беллингемом и даже с Кобби Майну. Однако, этот парень готов к большому вызову, а мы советуем последить за ним.

Максимилиан Байер (Германия)

21-летний футболист провёл прорывной сезон в составе «Хоффенхайма». Байер забил 18 мячей в минувшем чемпионате Германии, а на Евро его ждёт тяжёлая конкуренция в составе национальной команды. Тем не менее он показал, что способен сделать себе имя благодаря скорости, универсальности и результативности.

Себастьян Шиманьски (Польша)

Знакомая фигура для российского зрителя. За «Фенербахче» полузащитник отметился 13 голами и 19 результативными передачами. У него лучшая статистика по этому показателю среди всех игроков данного списка. Несмотря на столь впечатлительную результативность, Себастьян не всегда проходит в старт сборной Польши, так как конкурирует с Петром Зелиньски.  

Яка Бийол (Словения)

Другой наш знакомый Яка Бийол играет в «Удинезе». Футболист является важнейшей фигурой в составе своей сборной, он может играть как в центре обороны, так и в полузащите. Яка надеется привлечь к себе внимание, затмив Гарри Кейна, с которым предстоит сыграть в группе.


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