Пименов: «Вижу Роналду главным тренером сборной Португалии»

Экс-футболист Руслан Пименов считает, что звездный нападающий Криштиану Роналду может в будущем стать главным тренером португальской сборной.
«Чемпионат Европы - последняя песня Роналду. Я его вижу главным тренером сборной Португалии. На турнире он будет играть все матчи, несмотря на возраст. Такие люди рождаются раз в 50 лет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии престижного турнира сборная Португалии сыграет с национальными командами Грузии, Турции и Чехии.
Бан пользователя