Пименов: «Вижу Роналду главным тренером сборной Португалии»

«Чемпионат Европы - последняя песня Роналду. Я его вижу главным тренером сборной Португалии. На турнире он будет играть все матчи, несмотря на возраст. Такие люди рождаются раз в 50 лет», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».