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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пименов назвал главного фаворита Евро-2024

10 Июня 2024 • 08:04 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России Руслан Пименов поделился мнением о том, какая команда является главным претендентом на победу на чемпионате Европы – 2024.

«Франция - главный фаворит. У Мбаппе очень хорошие шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть трофей. Возможно, если пофантазировать, фаворитом будет ещё Англия», - высказался эксперт в эфире «Все на Матч».

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в плей-офф турнира. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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Сборная Англии Руслан Пименов Сборная Франции ещё теги
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