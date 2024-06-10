Пименов назвал главного фаворита Евро-2024

Экс-футболист национальной сборной России Руслан Пименов поделился мнением о том, какая команда является главным претендентом на победу на чемпионате Европы – 2024.

«Франция - главный фаворит. У Мбаппе очень хорошие шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть трофей. Возможно, если пофантазировать, фаворитом будет ещё Англия», - высказался эксперт в эфире «Все на Матч».

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в плей-офф турнира. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.