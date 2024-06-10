Жиру назвал свои цели на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал, чего хочет добиться на предстоящем чемпионате Европы.

37-летний ветеран завершит карьеру в национальной команде после окончания турнира. Форвард полностью сосредоточится на выступлениях за «Лос-Анджелес», с которым недавно заключил контракт.

«Было бы здорово закончить [карьеру в сборной Франции] победителем чемпионата Европы – это единственный трофей, которого мне не хватает. Также я был бы очень рад преодолеть отметку в 60 голов за сборную. Осталось забить всего три – шансы есть!» – сказал в интервью Telefoot Жиру после матча с Канадой (0:0), который стал для игрока последним в составе «трёхцветных» перед местной публикой.