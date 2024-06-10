Скамакка: «Мне не нужно забивать, чтобы чувствовать себя уверенно»

Форвард «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка ответил на вопрос о своей игре.

Итальянцы ограничились одним забитым мячом в товарищеском поединке со сборной Боснии и Герцеговины (1:0). Скамакка чаще всех в матче бил по воротам (семь раз), но так и не отличился, упустив при этом несколько явных голевых шансов. Автором единственного точного удара стал Давиде Фраттези, забивший на 38-й минуте.

«Мне не нужно забивать, чтобы чувствовать себя уверенно, – высказывается Скамакка. – Я рад выступать за сборную. У нас совсем молодая команда, нам нужно совершенствоваться, но сегодня можно было увидеть немало положительных моментов.

Мы – Италия, на Евро мы должны будем проявить свои лучшие качества и командный дух. Это турнир на выбывание, поэтому возможно всё», – цитирует Football Italia 25-летнего нападающего.