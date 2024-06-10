Доннарумма: «У Италии молодой состав, но мы постараемся снова выиграть Евро»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о шансах команды защитить титул чемпионов Европы.

Вратарь «ПСЖ» сохранил ворота в неприкосновенности в поединке «скуадры адзурры» против сборной Боснии и Герцеговины (1:0). Для итальянцев это последняя игра перед стартом Евро-2024.

«Наши шансы? Нужно идти к цели от матча к матчу. У нас отличные игроки, понимающие требования тренера. Я вижу, что команда хочет становиться лучше, и я верю, что нас ждёт отличный турнир. Будет непросто, но мы постараемся пройти весь путь.

У нас хороший состав – более молодой, чем на победном Евро-2020, но у нас есть необходимая энергия. Мы достаточно сплочены – это то, в чём Италия всегда была особенно хороша на фоне других», – заявил в интервью RAI Sport Доннарумма.