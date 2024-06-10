Дешам прокомментировал ничью сборной Франции в матче с Канадой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями об игре своей команды в поединке с Канадой (0:0).

«Трёхцветные» не смогли одержать победу в последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы, который прошёл в воскресенье в Бордо. Уже 17 июня вице-чемпионы мира начнут выступление на Евро встречей со сборной Австрии.

«В первом тайме у нас были хорошие моменты, но перед перерывом пришлось непросто. Во второй половине мы оказывали давление, но не забили. Из-за многочисленных замен игру нельзя назвать идеальной, но было важно попробовать в деле всех.

У других сборных, участвующих на Евро, тоже были трудности в товарищеских матчах. Сегодня нам было нелегко, но мы извлечём из этого пользу и в лучшей форме подойдём к игре с Австрией», – сказал в интервью TF1 Дешам.