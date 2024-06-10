Фраттези: «Сборной Италии нужно совершенствоваться»

Полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттези оценил игру сборной Италии в товарищеских матчах перед Евро-2024.

4 июня команда Лучано Спаллетти сыграла вничью со сборной Турции (0:0), а в воскресенье обыграла соперников из Боснии и Герцеговины (1:0). Фраттези стал автором единственного забитого мяча.

«Нам есть над чем работать. Нам нужно приложить больше усилий, чтобы добиться поставленных целей.

Мы имели достаточно моментов, но могли бы лучше ими распорядиться – в матчах группового этапа Евро создавать шансы будет труднее», – сказал в интервью RAI Фраттези.

Сборная Италии сыграет на чемпионате Европы в квартете со сборными Албании, Испании и Хорватии. Первая встреча с албанцами состоится 15 июня.