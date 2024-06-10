Доннарумма поделился мнением о проблемах сборной Италии

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, в чём предстоит прибавить сборной Италии, чтобы преуспеть на Евро-2024.

В воскресенье команда Лучано Спаллетти одержала победу над сборной Боснии и Герцеговины (1:0) в последней товарищеской встрече перед стартом чемпионата Европы. В последнее время «скуадру адзурру» критикуют за ненадёжную игру в пас у своих ворот, однако, по словам Доннаруммы, этот риск должен оправдаться.

«Нам есть куда расти, но кое-что из того, что мы отрабатывали на тренировках, уже удалось реализовать. Мы едем в Германию воодушевлёнными, с нетерпением ждём начала турнира.

Иногда мы можем начинать атаки длинной передачей, но основная суть нашего подхода – короткие розыгрыши. Мы хотим играть в качественный футбол – наш тренер всегда к этому стремится. Иногда могут случаться ошибки, но у нас есть время, чтобы устранить недочёты. В конечном итоге это окупится», – заявил в интервью Sky Sport Доннарумма.