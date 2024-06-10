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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти высказался об уровне сборной Италии

10 Июня 2024 • 00:31 Комментировать
Италия
1:0
Босния и Герцеговина

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил силу своей команды в преддверии чемпионата Европы.

В воскресенье итальянцы провели последний товарищеский матч перед стартом турнира. «Скуадре адзурре» удалось минимально обыграть соперников из Боснии и Герцеговины благодаря голу Давиде Фраттези.

«Это была хорошая игра, но временами некоторым футболистам не хватало энергии и желания, – высказывается Спаллетти в послематчевом интервью. – Мы сделали то, что должны были сделать, и мы убеждены, что у нас хороший состав – теперь нам нужно проникнуться духом Евро-2024. В этих товарищеских матчах мы играли с двумя совершенно разными командами, чтобы прибавить в том, чего нам недостаёт», – заявил в беседе со Sky Sport рулевой сборной Италии.

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