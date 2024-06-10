Сборная Франции не смогла забить канадцам

Сборная Франции перед стартом на чемпионате Европы провела товарищеский матч с канадцами. Стартовый штурм хозяев - Нголо Канте с близкого расстояния наносил удар - парировано. Антуан Гризманн справа доставил мяч Маркусу Тюраму, тот сходу зарядил по воротам, и кипер перевел мяч в перекладину. В целом оставшаяся треть тайма была почти без моментов. Сразу после перерыва команды снова заиграли остро. После прострела Тюрама канадцы устроили панику у своих ворот, так как голкипер ошибся на перехвате - отбились. В ответ Лиам Миллар завершил свой прорыв выстрелом метров с 20 - перекладина.
Сборная Франции явно не пыталась победить любой ценой и довольствовалась ничьей 0:0.
Протокол игры
Меньян Майк•Кунде Жюль•Упамекано Дайо62' (Конате Ибраима (62') •Салиба Вильям•Эрнандес Тео46' (Менди Ферлан (46') •Канте Н'Голо•Камавинга Эдуардо• 40'Дембеле Усман74' (Коман Кингсли (74') •Гризманн Антуан87' (Коло-Муани Рандаль (87') •Тюрам Маркус74' (Мбаппе Килиан (74') •Жиру Оливье62' (Баркола Бредли (62')
Крепо Максим•Джонстон Алистер 37'62' (Ларьи Ричи (62') •Бомбито Мойс•Корнелиус Дерек71' (Осорио Джонатан (71') •Дэвис Альфонсо84' (Шаффельбург Джейкоб (84') •Бушанан Тажон84' (Олувасейи Тани (84') •Коне Исмаэль84' (Хайберт Кайл (84') •Эуштакиу Стивен•Миллар Лиам•Дэвид Джонатан•Ларин Кайл71' (Миллер Камаль (71')
09 июня. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).
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