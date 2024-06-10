Сборная Франции не смогла забить канадцам

Сборная Франции перед стартом на чемпионате Европы провела товарищеский матч с канадцами. Стартовый штурм хозяев - Нголо Канте с близкого расстояния наносил удар - парировано. Антуан Гризманн справа доставил мяч Маркусу Тюраму, тот сходу зарядил по воротам, и кипер перевел мяч в перекладину. В целом оставшаяся треть тайма была почти без моментов. Сразу после перерыва команды снова заиграли остро. После прострела Тюрама канадцы устроили панику у своих ворот, так как голкипер ошибся на перехвате - отбились. В ответ Лиам Миллар завершил свой прорыв выстрелом метров с 20 - перекладина.

Сборная Франции явно не пыталась победить любой ценой и довольствовалась ничьей 0:0.