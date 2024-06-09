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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Грузии уверенно обыграла соперников из Черногории

09 Июня 2024 • 23:47 Комментировать
Черногория
1:3
Грузия
окончен

Сборная Грузии перед стартом на чемпионате Европы сыграла контрольный матч с черногорцами. Голкипер балканской команды сначала опередил Хвичу Кварацхелию, сорвав выход один на один, а затем парировал опасный удар Жоржа Микаутадзе. Стартовый штурм дал плоды, угловой с навесом на ближнюю штангу, Георгий Гвелесиани перевел мяч дальше, а Отар Китеишвили открыл счет. Кварацхелия снова убегал один на один, но в последний момент защитник выбил мяч. Хвича также стрелял со штрафного - рядом со штангой. Кварацхелия в итоге создал момент для Микаутадзе, который с правой части штрафной удвоил счет.

Во втором тайме Милутин Осмаич расстреливал ворота и попал в кипера. Стеван Йоветич вернул интригу мастерским ударом метров с 17 - 1:2. Микаутадзе оказался сам перед воротами и не смог пробить мимо кипера. Буду Зивзивадзе поставил точку, поразив цель ударом с линии штрафной - 1:3. Грузины с отличным настроением подходят к Евро.

Протокол игры  
Черногория1:3Грузия
  10'Китеишвили Отар (0:1)
  33'Микаутадзе Жорж (0:2)
(1:2) Йоветич Стеван66'  
  84'Зивзивадзе Буду (1:3)
Миятович МиланВукчевич МаркоДрешкович Мелдин 75' (Бакич Душан ( 75') Рубежич СлободанВукчевич АндрияВешович Марко 59' (Осмаич Милутин ( 59') Бакич Марко 74' (Савичевич Вукан ( 74') Куц Эдвин 46' (Йоветич Стеван ( 46') Янкович МаркоМугоша Стефан 75' (Вуячич Игор ( 75') Крстович Никола 46' (Йовович Владимир ( 46')
Запасные: Петкович ДаниельШкрийелж ДемирКосович НебойшаНикич ИгорЦамай ДритонБубанья Владан
Мамардашвили ГеоргийГвелесиани ГеоргийКашия ГурамДвали ЛашаКакабадзе ОтарКочорашвили Георгий 80' (Давиташвили Зурико ( 80') Китеишвили Отар 50' (Квеквескири Ника ( 50') Чакветадзе Георгий 66' (Алтунашвили Сандро ( 66') Шенгелия Леван 67' (Цитаишвили Георгий ( 67') Микаутадзе Жорж 80' (Меквабишвили Анзор ( 80') Кварацхелия Хвича 80' (Зивзивадзе Буду ( 80')
Запасные: Лория ГиоргиЛобжанидзе СабаЛочошвили ЛукаГугешашвили ЛукаГочолеишвили ГиоргиКвилитая ГеоргийТабидзе ДжемалСигуа Габриэль
09 июня.

 

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Сборная Грузии Сборная Черногории

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