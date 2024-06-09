Сборная Грузии уверенно обыграла соперников из Черногории

Сборная Грузии перед стартом на чемпионате Европы сыграла контрольный матч с черногорцами. Голкипер балканской команды сначала опередил Хвичу Кварацхелию, сорвав выход один на один, а затем парировал опасный удар Жоржа Микаутадзе. Стартовый штурм дал плоды, угловой с навесом на ближнюю штангу, Георгий Гвелесиани перевел мяч дальше, а Отар Китеишвили открыл счет. Кварацхелия снова убегал один на один, но в последний момент защитник выбил мяч. Хвича также стрелял со штрафного - рядом со штангой. Кварацхелия в итоге создал момент для Микаутадзе, который с правой части штрафной удвоил счет.

Во втором тайме Милутин Осмаич расстреливал ворота и попал в кипера. Стеван Йоветич вернул интригу мастерским ударом метров с 17 - 1:2. Микаутадзе оказался сам перед воротами и не смог пробить мимо кипера. Буду Зивзивадзе поставил точку, поразив цель ударом с линии штрафной - 1:3. Грузины с отличным настроением подходят к Евро.