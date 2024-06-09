Мусиала — об игре с Гюндоганом и Вирцем: «Мы можем быть волшебным трио»

Хавбек сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о своём взаимодействии на поле с партнёрами по национальной команде Илкаем Гюндоганом и Флорианом Вирцем.

«Мы можем быть волшебным трио. Мы хотим немного рисковать и проявлять творческий подход. Это весело. На турнире мы встретимся с командами, которые глубоко обороняются. У нас в команде есть игроки, которые могут создать момент из ничего», — цитирует футболиста издание Bild.

Бундестим примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля.

На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.