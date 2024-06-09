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Минимальная победа Спаллетти в дождливом Эмполи: сборная Италии голом Фраттези переборола Боснию

09 Июня 2024 • 23:44 Комментировать
Италия
1:0
Босния и Герцеговина
окончен

Сборные Италии и Боснии сыграли в товарищеском матче. Контрольная встреча состоялась 9 июня в городе Эмполи.

Протокол игры  
Италия1:0Босния и Герцеговина
(1:0) Фраттези Давиде38'  
Доннарумма ДжанлуиджиДармиан МаттеоБуонджорно АлессандроКалафьори РиккардоБелланова Рауль 65' (Кристанте Бриан ( 65') Камбьясо АндреаЖоржиньо II 65' (Пеллегрини Лоренцо ( 65') Фаджоли Николо 65' (Димарко Федерико ( 65') Фраттези Давиде 76' (Фолоруншо Майкл ( 76') Кьеза Федерико 77' (Распадори Джакомо ( 77') Скамакка Джанлука 84' (Ретеги Матео ( 84')
Запасные: Ди Лоренцо ДжованниЭль-Шаарави СтефанВикарио ГульельмоМерет АлексБастони АлессандроГатти ФедерикоМанчини ДжанлукаДзакканьи Маттиа
Пирич КенанАхмедходжич АнелКатич Никола 89' (Мухаремович Тарик ( 89') Бисакшич ЭрминГазибегович ЮсуфШарич Дарио 67' (Бурнич Дженис ( 67') Тахирович БенджаминХайрадинович Харис 67' (Гусенбашич Денис ( 67') Муякич Нихад 81' (Хаджикадунич Деннис ( 81') Гигович Армин 89' (Шошич Маджид ( 89') Демирович Эрмедин
Запасные: Хаджикич ОсманТабакович Харис
09 июня. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

Футболисты Лучано Спаллетти не впечатлили в матче против Турции, первый контрольный матч лета завершив по нулям. Следующий соперника был классом чуть ниже (сборная Боснии и Герцеговины на Евро пробиться не смогла) и похож по менталитету. Итальянцы снова играли дома, и снова начали неудачно. На восьмой уже минуте Хайдарович подкараулил ошибку Буонджорно, завладел мячом, убрал на замахе Дармиана и пробил под самую штангу. Сильно выручил Доннарумма.

Такая пощёчина разбудила итальянцев и впервые за два матча они начали хорошо двигаться. Особенно активен был второй темп Фраттези. Первый раз Давиде влетел в штрафную площадь и замешкался – его накрыли. А второй раз шикарная передача пяткой от Скамакки организовала ему выход один на один. Вот только Фраттези опять сплоховал – в этот раз пробить смог, но переиграть голкипера не получилось.

Вот только боснийцы никаких выводов не сделали, рывки Давиде так и оставались без внимания. С третьей попытки он-таки своего добился. Федерико Кьеза на фланге разобрался и классно навесил, а Фраттези ударом в касание отправил мяч в сетку – 1:0. И вроде неплохо играли боснийцы, всерьёз. Спаллетти тоже не торопился с заменами на манер товарищеского матча. Бодрая игра нравилась всем. Правда, начавшийся во втором тайме ливень чуть скорректировал планы. Атаковать и быстро перемещаться стало сложнее.

Игра сбилась на постоянные навесы, забросы. С преимуществом действовали итальянцы, но как будто побаивались жёстко ставить ногу в игровых эпизодах. Берегли себя в травмоопасную погоду. Моменты всё же изредка возникали: очередной заброс Федерико Кьезы технично обработал Скамакка, оказался в штрафной площади и вторым касанием пальнул под перекладину – Пирич потащил.

По флангу пролетел Камбьясо, вырезал кросс и вновь первым на мяче оказался Скамакка. И вновь форвард пробил опасно, но попал точно по позиции голкипера, совершившего уже второй классный сейв. Свои моменты Италия загубила и чуть не поплатилась в компенсированное время. Димарко отдал ужасный пас назад, Ахмедходжич выскочил на рандеву с Доннаруммой, но дуэль ему проиграл.

На табло так и остались 1:0 в пользу сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Боснии И Герцеговины

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