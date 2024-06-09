Сборная Словакии забила 4 гола валлийцам

Сборная Словакии провела контрольный матч с командой Уэльса. В середине первого тайма Давид Ганцко после углового вколотил мяч в сетку, выиграв воздух, но там был офсайд. Киффер Мур ответил отличным ударом головой в девятку, но здесь спасение вратаря. На 45-й минуте Давид Куцка стрельнул издали, и голкипер не был готов отразить угрозу - 1:0. После перерыва гости едва не соорудили автогол, мяч от защитника попал в перекладину и отскочил в руки лежащего вратаря. Ганцко на левом фланге отлично прострелил в свободную зону, и Роберт Боженик переправил мяч в сетку - 2:0. Несколько минут, и всё же автогол. Удар через себя Лукаша Гараслина неудачно останавливал защитник - 3:0. На 90-й минуте Ласло Ьенеш продвинулся к воротам и обводящим ударом их поразил метров с 20 - 4:0.