Дембеле установил собственный рекорд в матче за сборную Франции

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле обновил собственный рекорд по обводкам в матче за сборную Франции.

Команда Дидье Дешама не смогла поразить ворота соперников из Канады в первом тайме сегодняшнего товарищеского матча – к перерыву счёт так и не был открыт. Как сообщает Opta, за первую половину встречи Дембеле 11 раз попытался обыграть оппонентов на дриблинге (шесть попыток стали успешными) – личный рекорд футболиста за всё время выступления в национальной команде страны.

Поединок со сборной Канады – последний для французов перед стартом чемпионата Европы. 17 июня «трёхцветные» начнут свой путь в турнире матчем против Австрии.