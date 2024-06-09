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Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов объяснил, чего ждёт от нападающего «Рубина» Даку на Евро-2024

09 Июня 2024 • 23:19 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от игры нападающего «Рубина» Мирлинда Даку на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Он является значимым игроком для сборной Албании, так как находится в хорошей форме. Он вытаскивал много матчей за «Рубин». У Даку очень хорошие шансы заявить о себе в Европе. Думаю, что на него обратят внимание», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

К слову, Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Форвард попал в заявку сборной Албании на предстоящий чемпионат Европы – 2024.


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