Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий

Названы самые возрастные игроки, попавшие в заявку своих сборных на предстоящий чемпионат Европы.

Первое место в рейтинге занимает Пепе из сборной Португалии, которому в феврале исполнился 41 год. На второй строчке расположился ещё один португалец и экс-игрок мадридского «Реала» – Криштиану Роналду (39 лет), ныне выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Замыкает тройку нынешний хавбек «сливочных» Лука Модрич, родившийся на семь месяцев позже Роналду.

В десятку также попали Хесус Навас (Испания), Гиорги Лория (Грузия), Мануэль Нойер (Германия), Оливье Жиру (Франция), Петер Пекарик (Словакия), Каспер Шмейхель (Дания) и Юрай Куцка (Словакия).