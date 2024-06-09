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Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов считает, что Роналду смирится, если на Евро-2024 не будет играть в стартовом составе

09 Июня 2024 • 22:53 Комментировать

Экс-хавбек «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Нужно понимать, что у него уже большой возраст. Мы видим его отношение к сборной. Думаю, что он смирится, если на Евро не будет играть в старте или выходить на замену. Он не захочет испортить свою репутацию», — заявил бывший футболист в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что турнир года состоится в Германии. Евро пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.


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