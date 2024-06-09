Семшов рассказал, за кого будет болеть на Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» Игорь Семшов сообщил, за кого будет болеть во время чемпионата Европы в Германии.

«Буду переживать за Сербию, а симпатизировать Испании. Хотелось бы посмотреть на таком мировом уровне полузащитника сборной Германии Вирца, который был лидером «Байера» в минувшем сезоне», — цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Сборная Сербии попала в группу C вместе с Англией, Данией и Словенией.